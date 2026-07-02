Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento suma personal para el área de mantenimiento con pocos requisitos

Reconocido complejo de entretenimiento en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Arena Maipú es uno de los complejos de entretenimiento más importantes de Mendoza. El predio reúne casino, hotel, microestadio y espacios para eventos, por lo que cuenta con un equipo especializado encargado del mantenimiento integral de sus instalaciones.

En esta ocasión, la empresa abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar un oficial de mantenimiento edilicio.

La persona seleccionada tendrá como principal función brindar soluciones de mantenimiento en las distintas áreas que integran el complejo, garantizando el correcto funcionamiento de sus instalaciones.

Requisitos

Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con título técnico electricista o electromecánico (excluyente).

electricista o electromecánico Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana.

de mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana. Se valoraráexperiencia previa en puestos similares.

Cómo postular

Quienes estén interesados en la vacante laboral deberán enviar su currículum vitae a: busquedas@arenamaipu.com.ar