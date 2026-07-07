Argentina ya tiene rival en cuartos de final del Mundial 2026: cuándo juega contra Suiza y dónde ver el partido en vivo

La Selección Argentina dejó atrás a Egipto y ya piensa en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Conocé el día, el horario y cómo ver el encuentro gratis desde Argentina.

La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de una agónica victoria por 3 a 2 frente a Egipto, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió el pase a la siguiente instancia y ahora deberá enfrentar a Suiza, que avanzó tras imponerse en la definición por penales ante Colombia.

Con el sueño del bicampeonato más vigente que nunca, la FIFA confirmó el cronograma de la próxima ronda, donde la Scaloneta buscará seguir haciendo historia.

Cuándo juega Argentina vs. Suiza por los cuartos de final

El partido entre Argentina y Suiza se disputará el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 (hora de Argentina). El encuentro tendrá como escenario el Kansas City Stadium, uno de los estadios elegidos para albergar la fase decisiva del Mundial 2026.

La Albiceleste buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen y dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Dónde ver Argentina vs. Suiza en vivo y gratis

El choque entre la Selección Argentina y Suiza podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de Canal 9 Televida, el canal de los campeones del mundo. Además vas a poder disfrutar de toda la previa del partido tanto adentro como afuera de la cancha.

Así quedó el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026

La FIFA confirmó el cronograma completo de la próxima instancia del torneo:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos (17:00).

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica (16:00).

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra (18:00).

(18:00). Argentina vs. Suiza (22:00 hora argentina).

Qué rival podría tener Argentina en semifinales

En caso de superar a Suiza, la Selección Argentina jugará las semifinales del Mundial 2026 frente al ganador del cruce entre Noruega e Inglaterra. Ese partido está programado para el miércoles 15 de julio, desde las 21, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El camino hacia la final del Mundial 2026

Si la Albiceleste logra avanzar nuevamente, disputará la gran final del torneo el próximo domingo 19 de julio, a las 16 (hora argentina). El encuentro decisivo se jugará en el New Jersey Stadium, donde espera el vencedor de la otra llave integrada por Francia, Marruecos, España y Bélgica.