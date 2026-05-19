Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo hotelero y de entretenimiento busca personal de mantenimiento

Reconocido complejo hotelero y de entretenimiento abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en el área de mantenimiento. Conocé los requisitos y cómo postular.

El reconocido complejo hotelero y de entretenimiento integrado por el Hotel Hilton Mendoza y Casino Cóndor de los Andes lanzó una nueva oportunidad de empleo en la provincia.

La empresa, ubicada en Guaymallén, forma parte de uno de los grupos hoteleros más importantes del país.

La convocatoria está destinada a incorporar un técnico en mantenimiento para trabajar en áreas vinculadas al funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.

Acerca de la vacante

La búsqueda está orientada a personas con conocimientos en electrónica, mantenimiento y automatización industrial.

Además, desde la empresa valoran perfiles proactivos, con capacidad para resolver problemas y predisposición para el trabajo en equipo.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los requisitos solicitados se encuentran:

Ser técnico electricista recibido de escuelas técnicas o ITU (excluyente).

recibido de escuelas técnicas o ITU Contar con experiencia en automatización industrial y/o mantenimiento en hotelería (deseable).

en automatización industrial y/o mantenimiento en hotelería Tener conocimientos en electricidad y electrónica.

en electricidad y electrónica. Poseer un perfil orientado al trabajo en equipo y resolución de problemas.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en la oferta laboral deben enviar su CV al correo busquedas@hiltonmendoza.com indicando en el asunto “TEC. MANTENIMIENTO” y detallando la remuneración neta pretendida.