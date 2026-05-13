Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan operario para limpieza y mantenimiento

Empresa vinculada a servicios integrales de limpieza abrió una oportunidad de empleo para el área de mantenimiento en un barrio privado. Conocé los requisitos y cómo postular.

Mendoclean, empresa vinculada a servicios de mantenimiento y limpieza lanzó una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal en barrios privados del Gran Mendoza.

La búsqueda está orientada a personas para el área de tareas de mantenimiento de espacios verdes y limpieza.

Acerca de la vacante de trabajo

La empresa busca incorporar un operario para desempeñarse en tareas de limpieza y mantenimiento dentro de un barrio privado.

El puesto requiere compromiso con las tareas diarias. Además, valoran perfiles responsables y con capacidad para cumplir rutinas de mantenimiento en espacios abiertos.

Requisitos

Sexo masculino, entre 30 y 45 años

entre 30 y 45 años Mínimo 3 años de experiencia comprobable (excluyente)

comprobable Disponibilidad full time

Residir en Godoy Cruz o Maipú (excluyente)

o Contar con movilidad propia (excluyente)

La empresa aclaró que quienes no cumplan con los requisitos solicitados no deberán postularse a la vacante.

Cómo postular

Los interesados en el puesto de trabajo deberán enviar CV con foto al correo: modocleanrrhh@gmail.com

En el asunto del mail deberán colocar: “MANTENIMIENTO BARRIO”.