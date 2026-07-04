Presunto femicidio de una joven en Las Heras: se entregó el principal sospechoso y quedó detenido

El hombre se presentó durante la madrugada de este sábado en una comisaría de Potrerillos y aseguró haber cometido el crimen. La víctima, de 24 años, había sido encontrada sin vida con múltiples heridas de arma blanca en una vivienda de El Challao.

El hombre que era intensamente buscado por el presunto femicidio de una joven de 24 años en Las Heras se entregó durante la madrugada de este sábado y quedó detenido.

Según informaron fuentes judiciales, el sospechoso, identificado con las iniciales S.A.C.F., se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 53 de Potrerillos, donde manifestó haber cometido el crimen ocurrido horas antes en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao.

Al arribar a la dependencia policial lo hacía a bordo de un automóvil particular. Como presentaba algunas lesiones, fue asistido por personal médico antes de quedar aprehendido.

Por disposición de la Fiscalía, el vehículo fue secuestrado para la realización de pericias y posteriormente el detenido fue trasladado a la Oficina Fiscal N.º 11, donde quedó a disposición de la Justicia.

Presunto femicidio en Las Heras

El caso salió a la luz cerca de las 19 del viernes, cuando un familiar de la víctima llegó a la vivienda y la encontró con múltiples heridas de arma blanca. De inmediato dio aviso al 911.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría 43, personal de Homicidios, Policía Científica y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos intentaron asistir a la joven, pero solo pudieron constatar su fallecimiento.

Las primeras actuaciones indicaron que la víctima presentaba heridas principalmente en el rostro y el pecho. Ante ese escenario, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de femicidio e inició una investigación por un posible hecho de violencia de género.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la joven convivía con su pareja en la vivienda donde ocurrió el crimen. Tras el hallazgo, el hombre no se encontraba en el domicilio y pasó a ser el principal sospechoso.