Oportunidad de empleo en Mendoza: el influencer ruso Parviz busca personal para su nuevo local

El influencer ruso Parviz Benazirov y su pareja Abigail Diaz anunciaron una oportunidad de empleo para sumar personal a su nuevo local en Mendoza.

Parviz Benazirov se convirtió en uno de los creadores de contenido más conocidos de la provincia gracias a sus videos virales y acciones solidarias en redes sociales.

Junto a su pareja, Abigail Díaz, anunciaron la apertura de un nuevo local en Mendoza y lanzaron una convocatoria para sumar personal a su equipo de trabajo con una oportunidad de empleo.

Acerca de la convocatoria

A través de un reel publicado en Instagram, indicaron que cómo avanza el nuevo local y la idea de ya sumar equipo de trabajo : “el local está quedan ¡do increíble pero todavía no tenemos equipo“, afirmaron.

La pareja aseguró que buscan personas comprometidas y con ganas de crecer junto al proyecto. “No va a ser un trabajo más, vamos a ser una familia”, expresan en el video.

¿Cómo postular?

Para postularse, los interesados deben comentar en la publicación

Quiénes son

Qué saben hacer

Adjuntar su CV

Aunque todavía no dieron demasiados detalles sobre el emprendimiento ni confirmaron la ubicación del local, la convocatoria ya comenzó a viralizarse entre usuarios mendocinos en busca de empleo.

Mirá el video: