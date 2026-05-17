Oportunidad de empleo en Mendoza: el influencer ruso Parviz busca personal para su nuevo local

El influencer ruso Parviz Benazirov y su pareja Abigail Diaz anunciaron una oportunidad de empleo para sumar personal a su nuevo local en Mendoza.
Parviz Benazirov se convirtió en uno de los creadores de contenido más conocidos de la provincia gracias a sus videos virales y acciones solidarias en redes sociales.
Junto a su pareja, Abigail Díaz, anunciaron la apertura de un nuevo local en Mendoza y lanzaron una convocatoria para sumar personal a su equipo de trabajo con una oportunidad de empleo.
Acerca de la convocatoria
A través de un reel publicado en Instagram, indicaron que cómo avanza el nuevo local y la idea de ya sumar equipo de trabajo : “el local está quedan ¡do increíble pero todavía no tenemos equipo“, afirmaron.
La pareja aseguró que buscan personas comprometidas y con ganas de crecer junto al proyecto. “No va a ser un trabajo más, vamos a ser una familia”, expresan en el video.
¿Cómo postular?
Para postularse, los interesados deben comentar en la publicación
- Quiénes son
- Qué saben hacer
- Adjuntar su CV
Aunque todavía no dieron demasiados detalles sobre el emprendimiento ni confirmaron la ubicación del local, la convocatoria ya comenzó a viralizarse entre usuarios mendocinos en busca de empleo.
Mirá el video:
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