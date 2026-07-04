Tragedia en Mendoza: murió un joven de 18 años en un reconocido boliche del Acceso Sur

El joven se descompensó mientras estaba con amigos en el boliche. Fue asistido por médicos y luego por una ambulancia, pero murió en el lugar. La Justicia ordenó una autopsia e investiga las causas del fallecimiento.

Un joven de 18 años murió durante la madrugada de este sábado mientras se encontraba en el boliche Wabi Fun Club, ubicado sobre Acceso Sur y Paso, en Luján de Cuyo.

Según fuentes policiales, el episodio se produjo alrededor de las 4 de la mañana. El joven estaba junto a un grupo de amigos cuando se descompensó repentinamente y perdió el conocimiento.

Personal médico del boliche lo asistió en primera instancia y, minutos después, una ambulancia llegó al lugar. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero finalmente confirmaron su fallecimiento dentro del local bailable.

El joven había compartido la tarde del viernes con amigos mientras seguían el partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde por el Mundial. Más tarde, tras cenar, el grupo ingresó al boliche cerca de las 2 de la madrugada, continuaron consumiendo bebidas alcohólicas y permanecieron allí hasta que ocurrió la descompensación.

La identidad de la víctima aún no fue difundida oficialmente.

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios, Oscar Malla, quien ordenó una autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte. Mientras tanto, la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte.