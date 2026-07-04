Tragedia en Mendoza: murió un hombre tras perder el control y volcar con su auto

El accidente ocurrió durante la noche del viernes. La víctima conducía un Volkswagen Gol y falleció en el lugar tras perder el control del vehículo.

Un hombre murió este viernes por la noche luego de protagonizar un violento vuelco con su automóvil en el distrito de Montecaseros, departamento de San Martín.

La víctima circulaba en un Volkswagen Gol por Carril Zapata en dirección de este a oeste.

Según fuentes policiales, perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina norte de la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor falleció en el lugar antes de poder ser asistido por los servicios de emergencia.

En la escena trabajó personal policial para realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Justicia bajo la carátula de averiguación de homicidio culposo.