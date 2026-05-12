Oportunidad de empleo en Mendoza: local de indumentaria regional busca personal con pocos requisitos

Comercio de indumentaria regional ubicado en el centro de Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
El comercio Capibara Rústico Argentino abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de ventas en Mendoza ciudad.
La empresa, dedicada a la comercialización de indumentaria y productos regionales, apunta a sumar una persona a su equipo de trabajo.
Acerca de la vacante de empleo
La búsqueda está orientada a un vendedor de sucursal para tareas de atención al público, asesoramiento a clientes y ventas dentro del local comercial.
Desde la firma indicaron que buscan una persona comprometida, con buena comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
Requisitos
- Experiencia con referencias (excluyente)
- Buena presencia y comunicación
- Proactividad
- Responsabilidad, compromiso y trabajo en equipo
- Buen trato con el cliente
- Edad entre 28 y 45 años
Cómo postular
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su CV actualizado al correo:
gestionrecursosfr@gmail.com