Oportunidad de empleo en Mendoza: local de indumentaria regional busca personal con pocos requisitos

Comercio de indumentaria regional ubicado en el centro de Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

El comercio Capibara Rústico Argentino abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de ventas en Mendoza ciudad.

La empresa, dedicada a la comercialización de indumentaria y productos regionales, apunta a sumar una persona a su equipo de trabajo.

Acerca de la vacante de empleo

La búsqueda está orientada a un vendedor de sucursal para tareas de atención al público, asesoramiento a clientes y ventas dentro del local comercial.

Desde la firma indicaron que buscan una persona comprometida, con buena comunicación y capacidad para trabajar en equipo.

Requisitos

Experiencia con referencias (excluyente)

con referencias Buena presencia y comunicación

y comunicación Proactividad

Responsabilidad, compromiso y trabajo en equipo

compromiso y en equipo Buen trato con el cliente

Edad entre 28 y 45 años

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su CV actualizado al correo:

gestionrecursosfr@gmail.com