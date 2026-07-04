Sigue el frío en Mendoza: alerta por heladas, nevadas y viento Zonda para este sábado

Las bajas temperaturas seguirán presentes en la provincia. Además del frío, Defensa Civil advirtió por heladas, bancos de niebla, viento Zonda en la precordillera y nevadas en toda la cordillera, por lo que recomiendan extremar las precauciones al circular.

El primer fin de semana de julio, al igual que los días anteriores, estará marcado por el frío intenso en Mendoza.

Aunque las temperaturas comenzarán a subir de manera gradual durante el transcurso de la semana, las mañanas seguirán siendo muy frías y las heladas continuarán afectando a gran parte de la provincia.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado estará marcado por las bajas temperaturas. La jornada se presentará con cielo cubierto a parcialmente nublado, heladas parciales, vientos leves del noreste y una temperatura máxima de apenas 7°C, mientras que la mínima será de 0°C.

Además, el organismo provincial advirtió que habrá viento Oeste en toda la cordillera, con viento Zonda en la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras. También se esperan nevadas de diversa intensidad en toda la alta montaña, por lo que se recomienda seguir la evolución de las condiciones antes de viajar hacia la zona cordillerana.

Defensa Civil también alertó sobre la formación de bancos de niebla y heladas matinales en distintos sectores de Mendoza. Debido a estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular por rutas, caminos y puentes, ya que podrían registrarse sectores con hielo sobre la calzada, reduciendo la adherencia y aumentando el riesgo de accidentes.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Para el domingo se espera una jornada con nubosidad en disminución y un leve ascenso de la temperatura. Sin embargo, persistirán las heladas durante las primeras horas del día y la mínima descenderá hasta los -2°C.

Los vientos serán leves del noreste, mientras que en la cordillera el cielo permanecerá poco nuboso.

La máxima alcanzará los 11°C.

En tanto, el lunes continuará el tiempo estable, con poca nubosidad, un nuevo ascenso de la temperatura y heladas generalizadas durante la mañana.

Los vientos seguirán siendo leves del noreste y en alta montaña continuará el cielo poco nuboso.

Para esa jornada se prevé una máxima de 12°C y una mínima de -1°C.