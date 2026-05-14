Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido grupo hotelero busca personal en distintas áreas

Reconocido grupo de hoteles abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

El reconocido Grupo Huentala es uno de los principales grupos hoteleros, gastronómicos y turísticos de Mendoza. Reúne hoteles, restaurantes, espacios gastronómicos y servicios vinculados al turismo y el entretenimiento en la provincia.

En esta ocasión, la empresa lanzó nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas de sus unidades de negocios.

Guardia de seguridad

Grupo Huentala abrió una convocatoria para incorporar personal de seguridad.

La búsqueda apunta a perfiles responsables, con buenas habilidades interpersonales y aptitud para el trabajo en equipo.

Requisitos

Carnet habilitante y actualizado de REPRIV

habilitante y actualizado de REPRIV Experiencia previa en seguridad

previa en seguridad Certificado de buena conducta actualizado

actualizado Excelentes aptitudes interpersonales y de comunicación

interpersonales y de comunicación Disponibilidad full time

Personal para áreas públicas

Otra de las búsquedas activas está destinada al área de mantenimiento y limpieza de espacios públicos dentro de las instalaciones del grupo.

El puesto requiere predisposición para el trabajo en equipo y atención al detalle en tareas de limpieza y mantenimiento.

Requisitos

Secundaria completa

Experiencia previa en limpieza, mantenimiento de espacios y atención a detalles ( deseable, no excluyente )

en limpieza, mantenimiento de espacios y atención a detalles ( ) Disponibilidad horaria full time

Buena predisposición para el trabajo en equipo

Qué ofrece la empresa

Lugar de trabajo en el centro de Mendoza

en el centro de Incorporación inmediata bajo modalidad eventual

bajo modalidad eventual Posibilidad de aprendizaje y crecimiento personal dentro de la organización

Ayudante de cocina

Grupo Huentala busca incorporar ayudantes de cocina para desempeñarse en tareas gastronómicas dentro de sus establecimientos.

Requisitos

Formación en Gastronomía

Se valorará experiencia previa en hotelería y/o puestos similares

previa en hotelería y/o puestos similares Disponibilidad full time y turnos rotativos

Carnet de manipulación de alimentos vigente emitido por el Ministerio de Salud

Qué ofrece la empresa

Lugar de trabajo en el centro de Mendoza

en el centro de Mendoza Incorporación inmediata bajo modalidad eventual

bajo modalidad eventual Oportunidad de desarrollo personal y profesional

Cómo postular

Las personas interesadas en alguna de las vacantes deberán enviar su CV al correo:

seleccion@grupohuentala.com.ar

En el asunto del mail deberán indicar el puesto al que desean postularse: