Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido grupo hotelero busca personal en distintas áreas

Reconocido grupo de hoteles abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.
El reconocido Grupo Huentala es uno de los principales grupos hoteleros, gastronómicos y turísticos de Mendoza. Reúne hoteles, restaurantes, espacios gastronómicos y servicios vinculados al turismo y el entretenimiento en la provincia.
En esta ocasión, la empresa lanzó nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas de sus unidades de negocios.
Guardia de seguridad
Grupo Huentala abrió una convocatoria para incorporar personal de seguridad.
La búsqueda apunta a perfiles responsables, con buenas habilidades interpersonales y aptitud para el trabajo en equipo.
Requisitos
- Carnet habilitante y actualizado de REPRIV
- Experiencia previa en seguridad
- Certificado de buena conducta actualizado
- Excelentes aptitudes interpersonales y de comunicación
- Disponibilidad full time
Personal para áreas públicas
Otra de las búsquedas activas está destinada al área de mantenimiento y limpieza de espacios públicos dentro de las instalaciones del grupo.
El puesto requiere predisposición para el trabajo en equipo y atención al detalle en tareas de limpieza y mantenimiento.
Requisitos
- Secundaria completa
- Experiencia previa en limpieza, mantenimiento de espacios y atención a detalles (deseable, no excluyente)
- Disponibilidad horaria full time
- Buena predisposición para el trabajo en equipo
Qué ofrece la empresa
- Lugar de trabajo en el centro de Mendoza
- Incorporación inmediata bajo modalidad eventual
- Posibilidad de aprendizaje y crecimiento personal dentro de la organización
Ayudante de cocina
Grupo Huentala busca incorporar ayudantes de cocina para desempeñarse en tareas gastronómicas dentro de sus establecimientos.
Requisitos
- Formación en Gastronomía
- Se valorará experiencia previa en hotelería y/o puestos similares
- Disponibilidad full time y turnos rotativos
- Carnet de manipulación de alimentos vigente emitido por el Ministerio de Salud
Qué ofrece la empresa
- Lugar de trabajo en el centro de Mendoza
- Incorporación inmediata bajo modalidad eventual
- Oportunidad de desarrollo personal y profesional
Cómo postular
Las personas interesadas en alguna de las vacantes deberán enviar su CV al correo:
seleccion@grupohuentala.com.ar
En el asunto del mail deberán indicar el puesto al que desean postularse:
- “Ayudante de cocina”
- “Seguridad”
- “Áreas Públicas”