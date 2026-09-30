Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de hielo suma personal con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de hielo suma personal con pocos requisitos

Mendoza

Reconocida empresa de fabricación de hielo abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Hielo Kubitos es una empresa dedicada a la producción y comercialización de hielo. La firma fue fundada en 1986 y tiene su sede en Godoy Cruz, Mendoza.

En esta ocasión, Hielo Kubitos abrió una oportunidad de empleo para sumar personal y cubrir tareas vinculadas con el movimiento y la organización de mercadería.

La vacante

La empresa busca personal para desempeñarse en el puesto de control de cargas y reposición de mercadería.

Requisitos

La convocatoria contempla una jornada distribuida entre viernes, sábado y domingo, además de disponibilidad para trabajar durante los feriados según las necesidades de la empresa.

La disponibilidad para cubrir todos los días y horarios indicados es un requisito excluyente.

La búsqueda establece los siguientes horarios:

  • Viernes: de 15 a 22.
  • Sábado: de 9 a 13 y de 15 a 22.
  • Domingo: de 9 a 14.
  • Feriados: disponibilidad horaria según necesidad.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante deberán enviar su currículum vitae y datos de contacto al correo electrónico al: kubitos.mercofrio@gmail.com

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