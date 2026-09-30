Metrotranvía: servicio suspendido en su totalidad

La Sociedad de Transporte de Mendoza anunció la suspensión total del servicio en sus redes sociales.

La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) informó este miércoles 30 de septiembre, que desde las 09:30 horas el servicio del Metrotranvía quedó detenido en su totalidad. La medida afecta a todo el recorrido entre Las Heras y Maipú, dejando sin funcionamiento el principal sistema de transporte eléctrico de la provincia.

La empresa comunicó que se trata de una suspensión completa y temporal, aunque no brindó detalles sobre las causas. Se espera que en las próximas horas se difundan precisiones acerca del motivo y el tiempo estimado para la restitución del servicio.

El Metrotranvía es utilizado diariamente por miles de pasajeros que se trasladan hacia zonas clave del Gran Mendoza. La interrupción genera complicaciones en la movilidad urbana, especialmente en horarios laborales y escolares. Por ello, se recomienda a los usuarios optar por colectivos urbanos como alternativa de traslado y mantenerse atentos a los canales oficiales de STM para conocer el momento de la normalización.