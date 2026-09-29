Mendoza tendrá un cambio brusco de tiempo: calor, Zonda y lluvias, ¿cuándo llegan?

Después de varios días frescos, Mendoza tendrá un nuevo cambio de tiempo hacia el final de la semana. El pronóstico anticipa Zonda en precordillera y el llano, un marcado ascenso de la temperatura y posibles tormentas durante la noche.

Mendoza se prepara para un nuevo cambio de tiempo durante los próximos días. Después del frío, la temperatura comenzará a subir hasta alcanzar su punto más alto el viernes, cuando podrían registrarse condiciones de viento Zonda y fuertes ráfagas en el llano. Pero el cambio no terminará allí: hacia la noche también aumentará la inestabilidad, con posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en algunas zonas de la provincia.

Miércoles: vuelve a subir la temperatura en Mendoza

Para el miércoles 30 de septiembre, se espera poca nubosidad y un nuevo ascenso térmico. La máxima prevista ronda los 24°C a 25°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 8°C. En la cordillera podrían continuar las nevadas débiles.

Jueves: baja nuevamente la temperatura

El jueves 1 de octubre llegará con nubosidad variable y un nuevo descenso de la temperatura. Según el pronóstico actualizado, la máxima estará alrededor de los 21°C, mientras que en algunos sectores de la provincia podría ser menor. También se esperan precipitaciones débiles en cordillera.

Será la antesala del cambio previsto para el viernes.

El viernes vuelve el Zonda: dónde podría sentirse

El viernes 2 de octubre, de acuerdo con el pronóstico actualizado, se esperan condiciones prefrontales, con presencia de viento Zonda en precordillera y el llano y un ascenso de la temperatura que podría llegar a los 28°C.

El viernes tendrá un escenario meteorológico particular: al ascenso térmico y la presencia del Zonda se sumará un cambio de condiciones durante la noche. El pronóstico anticipa inestabilidad hacia la noche, con posibilidad de tormentas sobre el sur provincial. En esa zona, la máxima prevista será de 27°C, con una mínima de 10°C.

En el Oasis Norte, en tanto, se espera una jornada con poca nubosidad, vientos moderados del noroeste y una máxima de 28°C.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Después del paso del Zonda y de la inestabilidad prevista para la noche del viernes, el tiempo volverá a cambiar. Para el sábado 3 de octubre se anticipa un nuevo descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 22°C, cielo algo nublado y vientos leves del sudeste. También podrían registrarse nevadas débiles en cordillera.

El domingo 4, en tanto, tendría un leve ascenso térmico, con una máxima estimada de 23°C y cielo parcialmente nublado. Las condiciones en alta montaña continuarían bajo seguimiento.