“Estoy muerto en vida”: la desgarradora despedida del novio de Morena, la joven que murió en las Picadas de Lavalle

Agustín Morán compartió imágenes de distintos momentos de la relación y escribió un mensaje para despedir a la joven de 18 años. Morena murió después del grave accidente ocurrido durante una competencia en Lavalle y su familia tomó una decisión que permitió ayudar a otros en medio del dolor.

“Estoy muerto en vida”. Con esas palabras, Agustín Morán despidió a Morena González, su novia de 18 años, quien murió después de permanecer internada tras el grave accidente ocurrido durante las Picadas de Lavalle. El joven compartió fotografías y videos de distintos momentos de la relación y recordó a Morena con un mensaje cargado de dolor.

En las imágenes aparecen juntos en la playa, durante celebraciones y en diferentes situaciones de la vida cotidiana. A través de esos recuerdos, Agustín eligió despedir a quien definió como el amor de su vida.

El joven recordó en su publicación el vínculo que había construido con Morena y aseguró que nunca imaginó que tendría que atravesar una despedida de estas características. “Mi gorda, te me fuiste, estoy muerto en vida”, escribió al comenzar el mensaje.

Agustín también recordó distintos proyectos y momentos cotidianos que compartían como pareja. “Nunca pensé que este día llegaría, que tendría que despedir al amor de mi vida”, expresó.

Entre las fotografías que publicó aparecen diferentes momentos de la relación, que ahora forman parte de los recuerdos que conserva de Morena. “Ya llegará el momento para que podamos volver a comer hamburguesas juntos, poder comprarte regalos y regalarte muchas flores como a vos te gustaba”, escribió.

“Vuela alto y descansa en paz, mi pequeño ángel. Te amo mucho, mi amor. Toda la vida vas a ser mi gran amor”, terminó la publicación que el joven compartió a través de sus redes sociales.

Cómo fue el accidente en las Picadas de Lavalle

Morena González tenía 18 años y sufrió un grave accidente durante una competencia de las Picadas de Lavalle el domingo 20 de septiembre. Durante una de las carreras, un Chevrolet 400 perdió el control poco después de la largada, salió de su recorrido e impactó contra el muro de contención y el sector donde se encontraba parte del público.

El accidente dejó cuatro personas heridas. Morena fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad.

La joven fue trasladada inicialmente al Hospital Sícoli y posteriormente derivada al Hospital Central, donde permaneció internada durante dos días en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.

Había sufrido un traumatismo craneofacial grave, lesiones cerebrales, contusión pulmonar bilateral y traumatismo abdominal. Finalmente, falleció el martes 22 de septiembre.

Morena vivía en Junín, era la menor de tres hermanos y había terminado sus estudios secundarios en la escuela Medalla Milagrosa. Además, practicaba gimnasia artística.

En medio del dolor por la pérdida, la familia de Morena tomó la decisión de donar sus órganos. El gesto se produjo mientras sus familiares y allegados atravesaban las horas más difíciles después del fallecimiento de la joven.

Las Picadas de Lavalle suspendió las competencias hasta fin de año

Después de la muerte de Morena, los organizadores de Picadas de Lavalle anunciaron la suspensión de los eventos previstos para lo que resta de 2026.

La decisión fue comunicada luego del accidente ocurrido durante el GP Matus Internacional, que se desarrolló el 19 y 20 de septiembre.

Desde la organización expresaron su “profundo dolor” por el fallecimiento de Morena y señalaron que consideraron necesario suspender las actividades para acompañar a sus familiares y respetar el momento que atraviesan.

“Sentimos que hoy es momento de acompañar, de guardar respeto y de estar cerca de quienes están atravesando esta enorme pérdida”, expresaron. De esta manera, el predio no tendrá nuevas competencias durante los últimos meses del año.

Qué investiga la Justicia por la muerte de Morena

Mientras las competencias fueron suspendidas, la Justicia continúa investigando el accidente para determinar cómo ocurrió el despiste y establecer si existieron responsabilidades. La causa quedó a cargo de la fiscal Gisela Lana y, después del fallecimiento de Morena, fue caratulada como homicidio culposo.

Entre las medidas realizadas se encuentra el análisis toxicológico al conductor del Chevrolet 400, Horacio Ortiz. Según la información difundida, el resultado fue negativo.

La familia de Morena había solicitado que se investigara si el conductor había consumido alcohol antes de la competencia y también buscaba conocer cuáles habían sido los controles realizados antes del evento.

La investigación también contempla las condiciones de seguridad del predio, las autorizaciones del evento y las medidas destinadas a proteger al público.