Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza con pocos requisitos para un establecimiento

Consultora dedicada al reclutamiento de personal abrió una nueva oportunidad de empleo para el área de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postular.
Consultora mendocina dedicada a la búsqueda de personal para trabajar en distintas áreas publicó recientemente una nueva oportunidad de empleo.
La vacante está orientada a personas interesadas en cubrir tareas de limpieza n un geriátrico.
Requisitos
Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 25 y 45 años.
- Contar con disponibilidad full time.
- Residir en Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza o alrededores.
- Tener experiencia previa en tareas de limpieza, preferentemente.
- Contar con buena presencia.
- Tener capacidad de trabajo en equipo.
Cómo postularse
Quienes estén interesados en la vacante deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: cds.rrhhtalentos@gmail.com