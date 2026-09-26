Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza con pocos requisitos para un establecimiento

Consultora dedicada al reclutamiento de personal abrió una nueva oportunidad de empleo para el área de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postular.

Consultora mendocina dedicada a la búsqueda de personal para trabajar en distintas áreas publicó recientemente una nueva oportunidad de empleo.

La vacante está orientada a personas interesadas en cubrir tareas de limpieza n un geriátrico.

Requisitos

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 45 años.

Contar con disponibilidad full time.

full time. Residir en Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza o alrededores.

o alrededores. Tener experiencia previa en tareas de limpieza, preferentemente.

previa en tareas de limpieza, preferentemente. Contar con buena presencia.

Tener capacidad de trabajo en equipo.

Cómo postularse

Quienes estén interesados en la vacante deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: cds.rrhhtalentos@gmail.com