Inscripciones 2027 en Mendoza: la DGE confirmó las fechas para nivel Inicial, Primaria y Secundaria

La Dirección General de Escuelas (DGE) dio a conocer el cronograma de inscripción para el ciclo lectivo 2027. Las familias deberán tener en cuenta distintas fechas según se trate del ingreso al nivel Inicial, primer grado de Primaria o primer año de Secundaria.

La cuenta regresiva para el ciclo lectivo 2027 ya comenzó y las familias de Mendoza deberán prestar atención al calendario de inscripciones. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó las fechas para el ingreso a Inicial, primer grado de Primaria y primer año de Secundaria, con distintas instancias que comenzarán en octubre.

Desde la Subsecretaría de Educación informaron que las instituciones educativas ya recibieron las pautas y procedimientos correspondientes para llevar adelante el proceso de matriculación. El cronograma contempla distintas etapas y prioridades de acuerdo con cada nivel educativo, por lo que las familias deberán prestar atención a las fechas establecidas para cada instancia.

Inscripciones al nivel Inicial: cuáles son las fechas

Para el ingreso al nivel Inicial, la DGE estableció diferentes instancias de inscripción para las salas de 3, 4 y 5 años.

Primera instancia

La inscripción directa de sala de 3 a 4 años se realizará desde el jueves 1 hasta el jueves 15 de octubre de 2026.

Segunda instancia

La primera etapa, que contempla casos con prioridad para hermanos y estudiantes con discapacidad, será el jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2026.

La segunda etapa de prioridad se desarrollará desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre de 2026 e incluirá a:

Hijos de docentes y no docentes de la institución.

Hermanos de estudiantes que asisten durante el ciclo lectivo 2026 al establecimiento primario con el que articula.

Niños de CEPI (Centro Educativo de Primera Infancia) con los que articula el JIE, JIN o JIA.

con los que articula el JIE, JIN o JIA. Niños con domicilio real dentro del radio de la escuela.

Hijos de docentes y no docentes de la institución primaria con la que se articula.

Tercera instancia

La inscripción para nuevos aspirantes se realizará desde el martes 17 hasta el viernes 21 de noviembre de 2026.

Ingreso a primer grado: cuándo hay que inscribirse en Mendoza

Para quienes ingresen a primer grado de la escuela primaria, el cronograma de la DGE contempla cuatro instancias.

Primera instancia: será del 13 al 16 de octubre y comenzará con los estudiantes jardín de infantes con los que articula la institución.

Segunda instancia: se dividirá en dos grupos:

Del 19 al 21 de octubre: hermanos de estudiantes de la institución.

hermanos de estudiantes de la institución. Del 21 al 23 de octubre: estudiantes con CUD.

Tercera instancia: estará destinada a los nuevos aspirantes y se desarrollará desde el 28 de octubre hasta el 5 de noviembre.

Los resultados de las inscripciones correspondientes hasta la tercera instancia, con los bancos asignados, se publicarán entre el 6 y el 11 de noviembre.

Cuarta instancia: del 12 al 18 de noviembre, destinada a los estudiantes que hayan quedado sin vacante.

Secundaria: cómo será la inscripción a primer año en las escuelas mendocinas

Para el ingreso a primer año del nivel Secundario, la DGE también estableció un cronograma dividido en cuatro instancias.

Primera instancia

El proceso comenzará con los estudiantes con discapacidad certificada, el 9 de octubre. En el caso de los hermanos de estudiantes que asisten a la misma escuela secundaria, la inscripción será los días 13 y 14 de octubre.

Segunda instancia

La selección de opciones que deberán realizar las familias se desarrollará los días 4, 5 y 6 de noviembre.

Luego, el cronograma continuará de la siguiente manera:

10 de noviembre: publicación de las opciones realizadas.

publicación de las opciones realizadas. 13 de noviembre: ejecución del proceso informático de asignación de bancos.

ejecución del proceso informático de asignación de bancos. 16 de noviembre: publicación de los resultados de los bancos asignados.

Tercera instancia

La asignación de bancos en sedes de las supervisiones, de acuerdo con las vacantes existentes, se realizará del 24 al 27 de noviembre.

Cuarta instancia

Finalmente, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, se desarrollará la asignación de bancos vía dirección de línea, también según las vacantes disponibles.