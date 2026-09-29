Oportunidad de empleo en Mendoza: local de comida rápida suma personal con pocos requisitos

Reconocido local gastronómico de comida rápida abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Super Hot Cocina y Barra es un local gastronómico especializado en comida rápida. Su propuesta incluye hamburguesas, lomos, pizzas, sándwiches y otras opciones para consumir en el lugar o pedir para llevar.
El establecimiento funciona en la calle San Martín y 20 de Junio, en Godoy Cruz.
La empresa cuenta con presencia en el departamento y actualmente abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo.
La vacante
Super Hot busca personal para cubrir diferentes puestos dentro de su establecimiento.
Según el aviso, se ofrece trabajo estable y existe la posibilidad de pautar los horarios.
Requisitos
Para participar de la búsqueda, los interesados deberán:
- Contar con disponibilidad para trabajar.
- Presentarse con referencias comprobables.
- Tener interés en acceder a un trabajo estable.
- Contar con disponibilidad para acordar los horarios de trabajo.
Cómo postular
Las personas interesadas en la oferta de trabajo deberán presentar su currículum vitae de manera presencial en: San Martín 444, Godoy Cruz.