Guaymallén: detuvieron a “El Angelito” un ladrón que tenía a maltraer a todo Rodeo de la Cruz

Un joven de 21 años, conocido en la zona como alias “El Angelito”, fue aprehendido el lunes por la tarde en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, luego de haber sido señalado por vecinos y comerciantes como presunto autor de distintos hechos delictivos registrados durante los últimos meses.

El procedimiento se concretó el lunes 28 de septiembre, cerca de las 18, cuando efectivos de la Comisaría 35° realizaban tareas preventivas en las inmediaciones de las calles Moreno y Cadetes Argentinos.

Durante el recorrido, los policías identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las descripciones aportadas previamente por vecinos y testigos de la zona.

Cómo fue la detención de “El Angelito” en Guaymallén

Tras identificar al sospechoso, los efectivos lo trasladaron a la sede policial, donde corroboraron su identidad mediante el sistema de identificación biométrica. De esta manera, confirmaron que se trataba del joven conocido con el apodo de “El Angelito”.

La intervención se produjo luego de reiterados reclamos por inseguridad en el distrito y como resultado de las tareas preventivas y operativas que el personal policial venía desarrollando en el lugar.

Posteriormente, intervino la Oficina Fiscal 1. El ayudante fiscal en turno dispuso la aprehensión del joven y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

La investigación continuará para determinar si el sospechoso tuvo participación en los hechos denunciados por vecinos y comerciantes de Rodeo de la Cruz.