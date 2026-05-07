Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel y casino busca personal para monitoreo y vigilancia

Reconocido hotel y casino mendocino abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
El hotel Hilton Mendoza junto al Casino Cóndor de los Andes abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de seguridad y monitoreo.
La propuesta está orientada a personas con perfil analítico, capacidad de observación vinculada al control y monitoreo de cámaras.
Acerca de la vacante de trabajo
La vacante apunta a incorporar un/a operador/a de vigilancia CCTV para tareas de monitoreo en tiempo real, validación de datos y supervisión de seguridad dentro de las instalaciones.
El puesto requiere atención constante, rapidez y capacidad para desenvolverse en un entorno dinámico, trabajando con herramientas tecnológicas y sistemas de control.
¿Cuáles son los requisitos?
- Secundario completo (excluyente)
- Experiencia en monitoreo de cámaras o seguridad (deseable)
- Manejo intermedio de herramientas informáticas
- Alta capacidad de observación y concentración
- Rapidez matemática para detección y validación de datos en tiempo real
- Carnet REPRIV vigente (deseable)
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo:
busquedas@hiltonmendoza.com
En el asunto del mail deberán colocar: “OPERADOR VIGILANCIA” y agregar la remuneración neta pretendida.