Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel y casino busca personal para monitoreo y vigilancia

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel y casino busca personal para monitoreo y vigilancia

Mendoza

Reconocido hotel y casino mendocino abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

usuario
Redacción ElNueve.com

El hotel Hilton Mendoza junto al Casino Cóndor de los Andes abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de seguridad y monitoreo.

La propuesta está orientada a personas con perfil analítico, capacidad de observación vinculada al control y monitoreo de cámaras.

Acerca de la vacante de trabajo

La vacante apunta a incorporar un/a operador/a de vigilancia CCTV para tareas de monitoreo en tiempo real, validación de datos y supervisión de seguridad dentro de las instalaciones.

El puesto requiere atención constante, rapidez y capacidad para desenvolverse en un entorno dinámico, trabajando con herramientas tecnológicas y sistemas de control.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Secundario completo (excluyente)
  • Experiencia en monitoreo de cámaras o seguridad (deseable)
  • Manejo intermedio de herramientas informáticas
  • Alta capacidad de observación y concentración
  • Rapidez matemática para detección y validación de datos en tiempo real
  • Carnet REPRIV vigente (deseable)
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo:
busquedas@hiltonmendoza.com

En el asunto del mail deberán colocar: “OPERADOR VIGILANCIA” y agregar la remuneración neta pretendida.

Seguinos en