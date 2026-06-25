Gran Hermano: la familia de Cinzia Francischiello emitió un desesperado comunicado por el terremoto en Venezuela

Los familiares de la participante oriunda de Venezuela se solidarizaron con las víctimas del sismo más potente que sacudió a ese país desde 1900. Reclamaron ayuda urgente para los damnificados: “Deseamos que llegue rápidamente a quienes lo necesitan”.

Las repercusiones de la devastadora tragedia que azota a Venezuela tras el histórico terremoto de las últimas horas llegaron a la pantalla de Gran Hermano Generación Dorada. En medio de la conmoción internacional, la familia de la participante Cinzia Francischiello utilizó las redes sociales de la jugadora para difundir un sentido y urgente comunicado expresando su profundo dolor, solidaridad y un fuerte reclamo de asistencia para el pueblo venezolano.

Cabe recordar que Cinzia, quien cuenta con una reconocida trayectoria como conductora de radio y televisión en su país natal, se encuentra completamente aislada dentro del reality de Telefe, por lo que desconoce por completo la magnitud del sismo que destruyó gran parte de la región costera de su tierra de origen.

El sismo más destructivo desde 1900

El desastre natural golpeó con una violencia inédita. Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer temblor de magnitud 7,2 se registró en el norte del país, pero apenas un minuto después fue sucedido por una réplica letal de magnitud 7,5, consolidándose como el terremoto más potente que ha sacudido a Venezuela en los últimos 126 años.

Hasta el momento, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó un balance preliminar de 164 muertos y más de 971 heridos. El gobierno ya decretó el estado de emergencia nacional y declaró al estado de La Guaira como “zona de desastre”, una región cuya cifra total de víctimas aún no ha podido ser contabilizada debido a los severos destrozos y la falta de conectividad.

El sentido mensaje de la familia de Cinzia

Ante este escenario de angustia, el entorno de la participante de Gran Hermano no dudó en alzar la voz para canalizar la preocupación y enviar apoyo a sus compatriotas: “En nombre de la familia de Cinzia, queremos expresarles nuestro apoyo y toda la solidaridad a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela. Nuestros pensamientos están con quienes han sufrido pérdidas, daños o momentos de angustia“, reza la primera parte del texto publicado en su cuenta de Instagram.

Además de transmitir sus condolencias por las irreparables pérdidas humanas, el comunicado hizo especial hincapié en la necesidad de agilizar los operativos de rescate y la llegada de insumos básicos a las áreas que quedaron completamente aisladas por los derrumbes. “Deseamos de corazón que encuentren la fuerza para salir adelante y que la ayuda llegue rápidamente a quienes lo necesitan. Mucha fuerza y fe para el pueblo venezolano. Los acompañamos en este momento difícil”, concluyeron.

El posteo rápidamente sumó la adhesión de miles de seguidores del programa, fanáticos de la participante y diversas figuras públicas del medio que se acoplaron a las cadenas de oración y muestras de apoyo internacional para el país caribeño en este trágico momento.