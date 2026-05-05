Oportunidad de empleo en Mendoza: cadena gastronómica suma personal en distintas áreas con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: cadena gastronómica suma personal en distintas áreas con pocos requisitos

Mendoza

Empresa mendocina especializado en pastelería artesanal abrió varias oportunidades de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

usuario
Redacción ElNueve.com

Cake in Box es un emprendimiento gastronómico de Mendoza especializado en pastelería artesanal, reconocido por sus productos y su estilo creativo.

En esta oportunidad, la marca se encuentra ampliando su equipo de trabajo en la Ciudad y abrió una oportunidad de empleo para varias áreas.

Acerca de las vacantes de trabajo

Bachero/a

La empresa busca incorporar un/a bachero/a para tareas de limpieza, orden y apoyo en cocina, fundamentales para el correcto funcionamiento del local.

Requisitos

  • Experiencia laboral previa
  • Ser mayor de edad

Mozo/a

También se encuentra abierta la búsqueda de mozo/a para atención al cliente, toma de pedidos y servicio en salón, con foco en brindar una buena experiencia a quienes visitan el local.

Requisitos

  • Experiencia laboral previa
  • Ser mayor de edad

Cómo postular

Quienes deseen postular deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: cakeinboxmza@gmail.com

En el asunto del mail deberán indicar el puesto al que se postulan: “Bachero/a” o “Mozo/a”.

Seguinos en