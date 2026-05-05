Oportunidad de empleo en Mendoza: cadena gastronómica suma personal en distintas áreas con pocos requisitos

Empresa mendocina especializado en pastelería artesanal abrió varias oportunidades de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.
Cake in Box es un emprendimiento gastronómico de Mendoza especializado en pastelería artesanal, reconocido por sus productos y su estilo creativo.
En esta oportunidad, la marca se encuentra ampliando su equipo de trabajo en la Ciudad y abrió una oportunidad de empleo para varias áreas.
Acerca de las vacantes de trabajo
Bachero/a
La empresa busca incorporar un/a bachero/a para tareas de limpieza, orden y apoyo en cocina, fundamentales para el correcto funcionamiento del local.
Requisitos
- Experiencia laboral previa
- Ser mayor de edad
Mozo/a
También se encuentra abierta la búsqueda de mozo/a para atención al cliente, toma de pedidos y servicio en salón, con foco en brindar una buena experiencia a quienes visitan el local.
Requisitos
- Experiencia laboral previa
- Ser mayor de edad
Cómo postular
Quienes deseen postular deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: cakeinboxmza@gmail.com
En el asunto del mail deberán indicar el puesto al que se postulan: “Bachero/a” o “Mozo/a”.