Buscan intensamente a un hombre de 30 años desaparecido en Maipú: piden colaboración para encontrarlo

La Justicia y la Policía de Mendoza difundieron la búsqueda de Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, quien fue visto por última vez el miércoles por la mañana. Solicitan que cualquier información sea comunicada de inmediato al 911.

Las autoridades de Mendoza mantienen un intenso operativo para dar con el paradero de Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, un hombre de 30 años que permanece desaparecido desde la mañana del miércoles 24 de junio en el departamento de Maipú.

Ante la falta de novedades sobre su ubicación, la Justicia difundió su descripción física y la ropa que vestía al momento de ser visto por última vez, al tiempo que pidió la colaboración de toda la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Quién es el hombre que buscan en Maipú

De acuerdo con la información incorporada en el expediente judicial, Ezequiel Brian Garay Gutiérrez mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura delgada y ojos verdes.

Cuando fue visto por última vez llevaba puesta la siguiente vestimenta:

Campera negra con el logo de Adidas.

con el logo de Adidas. Pantalón deportivo negro .

. Zapatillas negras Adidas con las tres tiras laterales características de la marca.

con las tres tiras laterales características de la marca. Un bolso tipo morral de color negro.

Piden llamar al 911 ante cualquier información

Desde la Policía de Mendoza solicitaron a la población que, en caso de haber visto a Ezequiel Garay Gutiérrez o contar con información que pueda contribuir a localizarlo, se comuniquen de manera inmediata al 911.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar importante para avanzar en la investigación y dar con el paradero del hombre.

La búsqueda está siendo coordinada por la Fiscalía de Instrucción N.º 18.