McDonald’s abrió un nuevo local en la Terminal de Mendoza: cómo enviar el CV para conseguir trabajo

La cadena de comida rápida inauguró su décimo restaurante en la provincia y sumó 40 nuevos puestos de trabajo. Además, mantiene abierta durante todo el año la posibilidad de postularse para futuras vacantes.

McDonald’s continúa expandiéndose en Mendoza y acaba de inaugurar un nuevo restaurante en la Terminal de Ómnibus, dentro del renovado Espacio Costanera. Se trata del décimo local de la marca en la provincia y su apertura vino acompañada por la incorporación de 40 nuevos empleados, en una apuesta que busca seguir impulsando el empleo joven y generar nuevas oportunidades laborales.

Desde la empresa remarcaron que, más allá de esta apertura, quienes quieran trabajar en McDonald’s pueden enviar su currículum en cualquier momento del año a través del sitio oficial. La compañía pone el foco especialmente en jóvenes que buscan acceder a su primer empleo formal, ofreciendo capacitación, acompañamiento y posibilidades de crecimiento dentro de la organización.

Así es el nuevo McDonald’s de la Terminal de Mendoza

El nuevo restaurante está ubicado en el Espacio Costanera, el sector renovado del ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

El local, identificado como el N°233 de McDonald’s en Argentina, cuenta con una superficie cercana a los 150 metros cuadrados e incorpora tecnología diseñada para agilizar la atención y mejorar la experiencia de los clientes.

Entre sus principales características se destacan: pantallas de autogestión para realizar pedidos. Tecnología que permite personalizar cada compra y un espacio moderno pensado para quienes viajan o circulan diariamente por la terminal.

En cuanto al horario de atención, funcionará:

Domingo a jueves: de 8 a 00 horas.

de 8 a 00 horas. Viernes y sábados: de 8 a 1 de la madrugada.

Al respecto, Luis Zambonini, socio de Arcos Dorados en Mendoza, destacó que la apertura representa un nuevo paso en el crecimiento de la compañía en la provincia.

“Alcanzar nuestro décimo restaurante en Mendoza es un orgullo y refleja el vínculo que construimos con los mendocinos. Seguimos apostando por la generación de empleo, la innovación y espacios cada vez más modernos“, señaló.

Cómo postularse para trabajar en McDonald’s Mendoza

Las personas interesadas en formar parte del equipo deberán realizar todo el proceso de manera online, a través de la sección “Trabajá con nosotros” del sitio oficial de McDonald’s Argentina.

Para completar la inscripción será necesario:

Completar el formulario con los datos personales.

Cargar la información de contacto.

En algunos procesos, grabar un breve video presentación a modo de currículum.

La empresa informó que pueden postularse:

Jóvenes desde los 16 años , con autorización de sus padres o tutores.

, con autorización de sus padres o tutores. Mayores de 18 años, de manera independiente.

Una vez enviada la solicitud, la compañía evalúa los perfiles y contacta a quienes cumplan con los requisitos para avanzar a entrevistas presenciales.

Podés postularte acá: link a la página

constantes y posibilidades de desarrollo profesional dentro de la organización.