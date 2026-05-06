Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan cajera para local gastronómico con pocos requisitos

Comercio gastronómico ubicado en el centro de Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Lalo’s es un local del rubro gastronómico que opera en la zona céntrica de Mendoza.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para ampliar su equipo de trabajo.

Acerca del puesto

La vacante está orientada a cubrir el puesto de cajera. Se trata de una posición clave dentro del funcionamiento del local, ya que implica el contacto directo con clientes, gestión de cobros y apoyo en la dinámica diaria del comercio.



¿Cuáles son los requisitos?

Para postularse, se deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 25 años

Contar con experiencia en manejo de redes sociales

en manejo de redes sociales Tener disponibilidad horaria

Demostrar responsabilidad, buena predisposición y adecuada presencia

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo: lalosburgers1@gmail.com.

Es importante indicar en el asunto del mail la palabra: “Cajera”.