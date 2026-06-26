La estatua de Messi en Cutral Co: un homenaje monumental que desató memes y orgullo popular

El monumento inaugurado en Neuquén, con 26 metros de altura y 70 toneladas de peso, se convirtió en un nuevo atractivo turístico. La obra, que demandó casi dos años de trabajo, despertó tanto orgullo como ironías en redes sociales.

La ciudad de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, fue protagonista de un acontecimiento que trascendió fronteras: la inauguración de la estatua más grande dedicada a Lionel Messi. Con 26 metros de altura y 70 toneladas de peso, la obra lo muestra levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022, gesto que inmortalizó la tercera estrella para la Selección Argentina.

El escultor neuquino Aldo Beroisa trabajó durante casi dos años para dar forma a la pieza, utilizando acero petrolero y hormigón. Cada sección del monumento tiene proporciones colosales: la cabeza pesa cuatro toneladas, el torso quince y el busto doce. La ubicación, en la intersección de la Ruta Nacional 22 y Manuel Savio, busca convertir a la obra en un nuevo ícono urbano y motor turístico para la Patagonia.

La inauguración se realizó el 16 de junio de 2026, fecha que coincidió con el debut de Argentina en el Mundial frente a Argelia, partido en el que Messi anotó tres goles. El contexto deportivo reforzó el carácter simbólico del homenaje y lo conectó directamente con la actualidad futbolística.

Sin embargo, el impacto del monumento no se limitó al plano local. En redes sociales, la estatua se convirtió en tendencia por el humor que despertó su tamaño y proporciones. Usuarios la compararon con el Cristo Redentor de Río de Janeiro y bromearon con que “Messi ahora es más alto que la Torre de Pisa”. La viralidad replicó un fenómeno ya visto en otras esculturas del jugador, como las de Entre Ríos y India, que fueron criticadas por su falta de parecido y se transformaron en blanco de memes globales.

La dualidad entre homenaje solemne y humor digital refleja la dimensión cultural de Messi. Cada intento de inmortalizarlo en esculturas termina generando conversación internacional, lo que confirma su condición de embajador natural de Argentina. Para los habitantes de Cutral Co, la obra es motivo de orgullo y esperanza de que el turismo impulse la economía regional.