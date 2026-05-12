A casi un mes del Mundial: cuánto salen las camisetas y accesorios para alentar a la Selección

Con el Mundial cada vez más cerca, crece la demanda de camisetas y accesorios para alentar a la selección. Los hinchas buscan opciones más accesibles frente al alto costo de la indumentaria oficial.

A poco más de un mes del inicio del Mundial, en Mendoza el movimiento ya empezó a sentirse en los comercios. Después de meses flojos, la expectativa está puesta en que la previa ayude a levantar las ventas.

En el centro, los locales de ropa y cotillón empiezan a llenarse de productos celestes y blancos. La camiseta de la Selección argentina es, como siempre, lo más buscado, aunque no todos pueden acceder a la versión original.

Hoy, comprar la camiseta oficial puede costar alrededor de $200 mil, un valor que para muchos resulta imposible. Por eso, crece la demanda de opciones más accesibles.

En negocios de indumentaria se consiguen camisetas alternativas, conjuntos deportivos y modelos retro a precios bastante más bajos. Según comerciantes, hay opciones desde los $18 mil o $19 mil en efectivo, tanto para chicos como para adultos.

“El movimiento se está empezando a ver. Vienen a buscar de todo: camisetas nuevas, retro, camperas, conjuntos”, explicaron desde un local.

El cotillón también gana protagonismo en la previa. Gorros, pelucas, collares y accesorios con los colores de la Selección aparecen como una opción más económica para sumarse al festejo. Los precios arrancan desde los $2 mil en algunos productos y pueden llegar a los $10 mil en los artículos más elaborados.

“Hay mucha variedad y la gente quiere festejar. Se nota que el Mundial genera otro ánimo”, comentó una vendedora.

En la calle, el entusiasmo también se hace sentir. Algunos ya empezaron a comprar, otros miran precios y varios se preparan con lo que pueden. “La camiseta siempre está, pero también el gorro o la bufanda”, dijo un transeúnte.

El fenómeno no es solo local. Turistas que pasan por Mendoza también aprovechan para llevarse algo de la Selección, mientras otros ya organizan viajes para seguir el mundial.