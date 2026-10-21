Oportunidad de empleo en Mendoza: grupo hotelero y de entretenimiento busca guardia de seguridad para incorporación inmediata

Empresa dedicada a actividades de hotelería, gastronomía, vinos y entretenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Grupo Huentala es un grupo empresarial mendocino con actividades en hotelería, gastronomía, vinos y entretenimiento, entre otros rubros.

Entre sus establecimientos y negocios se encuentran Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y el casino ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza.

En esta ocasión, la compañía abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

La vacante

El puesto es para trabajar como guardia de seguridad en el centro de Mendoza.

Requisitos

Para participar de la búsqueda laboral, la empresa solicita:

Contar con experiencia previa en seguridad.

previa en seguridad. Tener el carnet habilitante y el REPRIV actualizados.

habilitante y el REPRIV actualizados. Presentar un certificado de buena conducta actualizado.

de buena conducta actualizado. Tener buenas habilidades interpersonales y de comunicación.

interpersonales y de comunicación. Contar con disponibilidad full time para trabajar en turnos rotativos.

Qué ofrece la empresa

La convocatoria incluye las siguientes condiciones:

Lugar de trabajo en el centro de Mendoza.

en el centro de Incorporación inmediata.

inmediata. Contratación bajo el convenio colectivo de ALEARA.

Posibilidad de desarrollo personal y profesional.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la oferta laboral deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: selección@grupohuentala.com.ar

En el asunto del mensaje deberán escribir: Seguridad.