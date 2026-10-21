Oportunidad de empleo en Mendoza: grupo hotelero y de entretenimiento busca guardia de seguridad para incorporación inmediata

Empresa dedicada a actividades de hotelería, gastronomía, vinos y entretenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Grupo Huentala es un grupo empresarial mendocino con actividades en hotelería, gastronomía, vinos y entretenimiento, entre otros rubros.
Entre sus establecimientos y negocios se encuentran Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y el casino ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza.
En esta ocasión, la compañía abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.
La vacante
El puesto es para trabajar como guardia de seguridad en el centro de Mendoza.
Requisitos
Para participar de la búsqueda laboral, la empresa solicita:
- Contar con experiencia previa en seguridad.
- Tener el carnet habilitante y el REPRIV actualizados.
- Presentar un certificado de buena conducta actualizado.
- Tener buenas habilidades interpersonales y de comunicación.
- Contar con disponibilidad full time para trabajar en turnos rotativos.
Qué ofrece la empresa
La convocatoria incluye las siguientes condiciones:
- Lugar de trabajo en el centro de Mendoza.
- Incorporación inmediata.
- Contratación bajo el convenio colectivo de ALEARA.
- Posibilidad de desarrollo personal y profesional.
Cómo postularse
Las personas interesadas en la oferta laboral deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: selección@grupohuentala.com.ar
En el asunto del mensaje deberán escribir: Seguridad.