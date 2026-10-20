Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 21 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 21 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 21 de octubre

Los cortes para este miércoles 21 de octubre serán en:

Guaymallén

En callejón Escorihuela, entre Ruta Provincial N°50 y Celestino Argumedo. En calle Celestino Argumedo, entre Severo del Castillo y Pintor. En calle Badawi, hacia el oeste de callejón Escorihuela y zonas aledañas; Kilometro 8. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Milagros, Roque Sáenz Peña, carril a Lavalle y Cambiaggi. En los barrios Polo Desarrollo y Nebot; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

En calle 4 del Parque Industrial Mendoza, Eje Norte y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En Ruta Provincial N°15, hacia el sur de Quintana. En callejón Maldonado, hacia el este de Ruta Provincial N°15; Perdriel. De 14.30 a 17.30 h.

Maipú

En calle 577, hacia el norte de Escuela Manuel Belgrano y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Dorrego, hacia el este de Urquiza y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Reina y Bombal Sur. Entre calles Reina, Sarmiento y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Calderón, entre Buenos Aires y Finca Volmer. En Bodega Vollmer y zonas aledañas; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

Entre calles Meli, La Gloria, La Costa y Alto Verde; El Peral. De 9.45 a 13.35 h.

San Carlos

En calle Carril Calise Nacional, entre Administración y La Salada. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael