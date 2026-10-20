Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 21 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 21 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 21 de octubre
Los cortes para este miércoles 21 de octubre serán en:
Guaymallén
- En callejón Escorihuela, entre Ruta Provincial N°50 y Celestino Argumedo. En calle Celestino Argumedo, entre Severo del Castillo y Pintor. En calle Badawi, hacia el oeste de callejón Escorihuela y zonas aledañas; Kilometro 8. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Milagros, Roque Sáenz Peña, carril a Lavalle y Cambiaggi. En los barrios Polo Desarrollo y Nebot; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- En calle 4 del Parque Industrial Mendoza, Eje Norte y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En Ruta Provincial N°15, hacia el sur de Quintana. En callejón Maldonado, hacia el este de Ruta Provincial N°15; Perdriel. De 14.30 a 17.30 h.
Maipú
- En calle 577, hacia el norte de Escuela Manuel Belgrano y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Dorrego, hacia el este de Urquiza y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Reina y Bombal Sur. Entre calles Reina, Sarmiento y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Calderón, entre Buenos Aires y Finca Volmer. En Bodega Vollmer y zonas aledañas; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- Entre calles Meli, La Gloria, La Costa y Alto Verde; El Peral. De 9.45 a 13.35 h.
San Carlos
- En calle Carril Calise Nacional, entre Administración y La Salada. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Mouriño, La Severina, Borovina y Ruta Nacional N°143; El Tropezón. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Bombal, Izuel, La Palmera y Calle Nueva; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre Ruta Provincial N°180, Ruta Provincial N°173, Club de Pescadores y General Savio. En todo el poblado El Nihuil. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Alberdi, Vélez Sarsfield, Telles Meneses y Sarmiento; Salto de las Rosas. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles La Arenina, Calle 3, Ponontrehua y Ruta Provincial N°179; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.