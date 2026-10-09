Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal para lavadero

Empresa dedicada a servicios de limpieza abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Modo Clean es una empresa dedicada a servicios de limpieza. En esta ocasión abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo como operario de lavadero.
La vacante
El puesto disponible es para trabajar como operario de lavadero.
La convocatoria está dirigida exclusivamente a hombres de 30 años en adelante que cumplan con los requisitos solicitados por la empresa.
Requisitos
Para postularse, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser hombre.
- Tener 30 años o más.
- Contar con disponibilidad full time.
- Residir en Maipú, Godoy Cruz o Guaymallén.
- Tener movilidad propia.
- Contar con un mínimo de 3 años de experiencia en tareas de limpieza.
Cómo postularse
Las personas interesadas en la vacante pueden enviar su currículum vitae con foto al correo electrónico: modocleanrrhh@gmail.com
En el asunto del correo deberán escribir: Operario lavadero – Zona de residencia.