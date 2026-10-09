Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal para lavadero

Empresa dedicada a servicios de limpieza abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Modo Clean es una empresa dedicada a servicios de limpieza. En esta ocasión abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo como operario de lavadero.

La vacante

El puesto disponible es para trabajar como operario de lavadero.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a hombres de 30 años en adelante que cumplan con los requisitos solicitados por la empresa.

Requisitos

Para postularse, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser hombre.

Tener 30 años o más.

Contar con disponibilidad full time.

full time. Residir en Maipú , Godoy Cruz o Guaymallén.

, Tener movilidad propia.

propia. Contar con un mínimo de 3 años de experiencia en tareas de limpieza.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la vacante pueden enviar su currículum vitae con foto al correo electrónico: modocleanrrhh@gmail.com

En el asunto del correo deberán escribir: Operario lavadero – Zona de residencia.