Oferta de empleo en Mendoza: reconocida fábrica de churros busca personal para distintas áreas con pocos requisitos

Reconocida cadena dedicada a la elaboración de churros abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Churrico es un establecimiento gastronómico ubicado en distintos puntos de Mendoza, uno de ellos es en Chacras de Coria.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal para distintas tareas vinculadas con la cocina y la atención al público.

Las vacantes

La convocatoria contempla tres puestos:

Ayudante de cocina : para colaborar con las tareas de preparación y organización de la cocina.

: para colaborar con las tareas de preparación y organización de la cocina. Mozo o moza: para desempeñarse en la atención a los clientes.

para desempeñarse en la atención a los clientes. Cafetero o cafetera: para la preparación y el servicio de café y otras bebidas.

La búsqueda está orientada a personas interesadas en sumarse al equipo de trabajo del establecimiento.

Requisitos

El aviso señala que se dará preferencia a quienes tengan domicilio en Luján de Cuyo, especialmente en la zona de Chacras de Coria.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: chacras@churrico.com

Se puede indicar en el mensaje a cuál de los tres puestos se desea postular: ayudante de cocina, mozo/a o cafetero/a.