Murió un motociclista tras caer sobre el Acceso Este en Guaymallén

El siniestro ocurrió en el lateral norte del Acceso Este, antes de calle Tirasso. El fallecimiento fue constatado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Investigan las circunstancias del hecho.

Un motociclista murió este martes por la tarde en Guaymallén luego de caer sobre la calzada mientras circulaba por el lateral norte del Acceso Este. El siniestro ocurrió antes de llegar a calle Tirasso y, según las primeras informaciones, el conductor habría sufrido una descompensación.

El hecho se registró alrededor de las 19.07, cuando personal de la Delegación Vial Gran Mendoza intervino en el lugar. La víctima se desplazaba en una motocicleta Motomel Skua de 150 cc en sentido de oeste a este.

Tras la caída, el hombre falleció en el lugar. El deceso fue constatado por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Cómo ocurrió el accidente en Guaymallén

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades de Seguridad Vial, el conductor habría perdido el dominio de la motocicleta y caído sobre la carpeta asfáltica.

Durante una entrevista con Noticiero 9, el subdirector de Seguridad Vial, Gonzalo Agüero, señaló que, en una primera evaluación, el hecho podría haber estado relacionado con una descompensación del motociclista.

Además, indicó que las condiciones climáticas registradas durante la jornada podrían haber contribuido a la pérdida de control del rodado. Sin embargo, las circunstancias del siniestro todavía se encuentran bajo investigación.

El motociclista tenía aproximadamente entre 50 y 60 años. Por el momento, no se difundió oficialmente su identidad.

Personal de la Policía Vial trabajó en el lugar para avanzar en las actuaciones correspondientes y establecer cómo se produjo la caída.

La investigación deberá determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro vial fatal en el Acceso Este, en jurisdicción de Guaymallén.