Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan cuidadora de niños pequeños para un café con espacio recreativo

Cafetería que combina su propuesta gastronómica con un espacio de juegos para niños abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

WichiWi Café Kids es una cafetería ubicada en Maipú que combina su propuesta gastronómica con un espacio de juegos para niños.

En esta ocasión, el local gastronómico abrió una oportunidad de empleo para sumar una cuidadora para acompañar a los más pequeños mientras utilizan el sector recreativo del establecimiento.

La vacante

El puesto es para trabajar como cuidadora de niños de entre 1 y 6 años en el sector de juegos de la cafetería.

Requisitos

Para postularse, se solicita:

Experiencia previa en el cuidado de niños pequeños.

previa en el cuidado de niños pequeños. Formación o experiencia como maestra jardinera.

como maestra jardinera. Disponibilidad para trabajar los sábados, domingos y feriados.

los sábados, domingos y feriados. Disponibilidad horaria full time.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la oferta laboral pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: wichiwi.cafekids@gmail.com