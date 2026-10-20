Granizo en Mendoza: la tormenta avanzó sobre Las Heras, Ciudad y Guaymallén y alertan por más lluvias ¿cómo seguirá?

Las precipitaciones se intensificaron este martes por la tarde y estuvieron acompañadas de granizo en distintos sectores del Gran Mendoza. Defensa Civil reportó lluvias intensas en el Acceso Norte y el Acceso Este. El pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará durante los próximos días.

La tormenta volvió a intensificarse en Mendoza este martes 20 de octubre, con lluvias fuertes y caída de granizo en Las Heras, sectores de la Ciudad de Mendoza y otros puntos del Gran Mendoza. Pasadas las 19, las precipitaciones se hicieron sentir con fuerza y el fenómeno avanzó hacia Guaymallén y el Este provincial.

De acuerdo con los reportes de Defensa Civil, las tormentas afectaron distintos sectores de la provincia, con precipitaciones intensas en zonas urbanas y áreas de montaña. Entre los puntos señalados se encuentran el Acceso Norte, el oeste de la Ciudad y el Acceso Este, desde el nudo vial hacia el Este.

La situación se desarrolla en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias previstas para diferentes regiones de Mendoza durante la tarde, la noche y la madrugada del miércoles.

Granizo en Mendoza: qué zonas fueron afectadas por la tormenta

Uno de los sectores donde se registró la caída de granizo fue Las Heras, además del oeste de la Ciudad de Mendoza. Los reportes también señalaron lluvias intensas en las cuencas de la Quebrada de las Chilcas y Casa de Piedra, en la zona de El Challao y otros puntos de Las Heras.

Según la información difundida por Defensa Civil, los núcleos de tormenta avanzaron en dirección a Guaymallén y el Este provincial. También se reportaron precipitaciones intensas en el Acceso Este, desde el nudo vial hacia el sector oriental del área metropolitana.

Cómo consultar el radar de tormentas en Mendoza en vivo

Para seguir el avance de las precipitaciones, se puede consultar el radar meteorológico de Contingencias Climáticas de Mendoza, que permite observar la ubicación y la intensidad de los núcleos de lluvia.

El mapa utiliza una escala de colores para representar las condiciones meteorológicas:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con tormentas severas o turbulencias que requieren especial atención.

El radar permite observar cómo evolucionan las tormentas, aunque la interpretación de los colores debe complementarse con los avisos oficiales de los organismos meteorológicos. Se puede consultar en el sitio oficial de Contingencias Climáticas de Mendoza.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza este miércoles 21 de octubre

El pronóstico anticipa una jornada con condiciones variables en la provincia. Durante la mañana se espera cielo despejado en la Zona Este, el Valle de Uco y Malargüe, mientras que San Rafael y General Alvear tendrían nubosidad parcial.

Entre las 21 y las 22, se prevé mayor cobertura nubosa en el Gran Mendoza, la Zona Este y Malargüe, con probabilidad de precipitaciones.

En la cordillera, se esperan lluvias débiles durante la mañana en el sector sur, con posibilidad de que se extiendan hacia el norte durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, la máxima promedio en el llano se ubicaría entre los 21 y 22 grados. La mínima prevista será de 7°C en Malargüe y de entre 10 y 11°C en el resto de la provincia.

Qué se espera para las próximas horas

El pronóstico para este martes anticipaba que las lluvias podían intensificarse después de las 20 en el Gran Mendoza y la Zona Este, con precipitaciones que continuarían durante la noche y la madrugada siguiente.

Además, se contemplaba la posibilidad de granizo pequeño durante la noche y la madrugada del miércoles, especialmente en el Valle de Uco y la Zona Sur.

Ante este escenario, se recomienda seguir las actualizaciones de Defensa Civil y Contingencias Climáticas, evitar circular por sectores anegados y extremar las precauciones mientras continúen las tormentas.

Alerta por más lluvias y posible granizo el jueves en Mendoza

La inestabilidad podría continuar durante el jueves 22 de octubre, con nuevas precipitaciones en distintos sectores de Mendoza. La jornada comenzaría con probabilidad de lluvias débiles en la Zona Sur y cielo nublado en el resto de la provincia. Desde las 16, podrían desarrollarse precipitaciones en el Valle de Uco, la Zona Sur y el Gran Mendoza.

Hacia las 23, se espera un posible incremento de las lluvias en el Valle de Uco y la Zona Sur. El pronóstico también contempla la posibilidad de granizo pequeño, especialmente en el sur del Valle de Uco y en la zona de San Rafael.

En alta montaña, las condiciones comenzarían a desmejorar nuevamente entre las 15 y las 16, con precipitaciones de intensidad débil a moderada que podrían extenderse desde el sector norte hacia el centro y el sur de la cordillera.

Las temperaturas máximas promedio en el llano rondarían los 21 a 22°C, con mínimas de 7°C en Malargüe y de 12°C en el resto de la provincia.