Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida tienda de calzado y artículos deportivos busca personal con pocos requisitos

Reconocida empresa dedicada a la comercialización de calzado, indumentaria y artículos deportivos abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Vaypol es una empresa dedicada a la comercialización de calzado, indumentaria y artículos deportivos. Cuenta con locales comerciales y ofrece productos de distintas marcas para quienes buscan opciones de vestimenta y calzado.

En esta ocasión, la firma abrió una oportunidad de empleo para sumar personal de ventas para trabajar en el Gran Mendoza.

La vacante

El puesto disponible es el de vendedor o vendedora, con tareas vinculadas a la atención al cliente y la actividad comercial en el local.

Requisitos

Las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener el secundario completo.

Contar con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

para en horarios rotativos. Tener experiencia en ventas, aunque este requisito no es excluyente.

Cómo postularse

Quienes estén interesados en la oferta laboral deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico indicado por la empresa:

vypostularse@gmail.com