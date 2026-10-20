Una nena mendocina se mudó y sus amigos del barrio la despidieron con una tierna escena que emocionó en las redes

Bruna vivía en el barrio Ferroviario de Luzuriaga y, aunque todavía es muy pequeña, se ganó el cariño de los chicos de su cuadra. El día de la mudanza, sus amiguitos corrieron detrás del auto para saludarla y el video se volvió viral.

Hay despedidas que quedan grabadas en la memoria por su sencillez y emoción. Eso fue lo que ocurrió con Bruna, una pequeña mendocina que se mudó de casa y recibió una despedida inesperada de sus amigos del barrio. La escena fue registrada en video por su familia y rápidamente conmovió a cientos de usuarios en las redes sociales.

La nena vivía junto a sus papás, Constanza y Emiliano, en el barrio Ferroviario de Luzuriaga, en Maipú. Allí, en la calle El Sanrafaelino, fue creciendo rodeada de los chicos de la cuadra, con quienes compartía momentos cotidianos y juegos.

La despedida de los amigos de Bruna que emocionó a todos

Cuando llegó el momento de dejar la casa y comenzar una nueva etapa, la familia se preparó para partir en auto. Pero mientras el vehículo avanzaba por la calle, ocurrió algo que convirtió una mudanza común en un recuerdo especial.

Los pequeños vecinos salieron a correr detrás del auto por la vereda y acompañaron a Bruna hasta la esquina. Con las manos en alto, la saludaron entre risas y gestos de cariño, en un momento inesperado que terminó reflejando el vínculo que habían construido con la nena.

La madre de Bruna compartió el video en sus redes sociales con un mensaje que resumió el momento: “Nos mudamos y a Bruna la despidieron todos los nenes de la cuadra”.

Las imágenes no tardaron en circular y despertaron recuerdos entre quienes las vieron. En pocas horas, el video superó las 150 mil reproducciones y recibió comentarios de usuarios que recordaron sus propias amistades de la infancia.

“Solo en Mendoza puede seguir existiendo algo así”, escribió una usuaria. Otros aprovecharon la publicación para contar historias personales sobre amigos de barrio a los que dejaron de ver con el paso de los años.

Una mujer de Ramos Mejía, en Buenos Aires, relató que a los ocho años se había mudado a Córdoba y perdido el contacto con una amiga de la cuadra llamada Lorena. Después de cuatro décadas, logró encontrarla a través de Facebook y descubrió que ambas conservaban el recuerdo de aquella amistad.

La despedida de Bruna conectó con una experiencia compartida por muchas generaciones: crecer jugando en la vereda, encontrarse con los vecinos y formar amistades que se convierten en parte de la historia de cada persona.

Aunque los chicos quizás no dimensionaban que estaban protagonizando una despedida, el gesto quedó registrado en un video que emocionó a miles de personas.

Para Bruna y su familia, la mudanza significó el comienzo de una nueva etapa. Para sus pequeños vecinos, quedó el recuerdo de una amiga que se fue, pero a la que quisieron saludar hasta el último momento.