Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa hotelera suma personal de limpieza con incorporación inmediata y pocos requisitos

Empresa que reúne distintos hoteles, gastronómicos y espacios de entretenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Grupo Huentala es un grupo empresarial de origen mendocino que reúne distintas unidades de negocio vinculadas con la hotelería, gastronomía, vitivinicultura y entretenimiento.
Entre sus principales establecimientos se encuentran Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel Mendoza, Curio Collection by Hilton. Los tres están ubicados en el centro de la Ciudad de Mendoza y forman parte de un mismo distrito de hotelería, gastronomía, arte y vino.
En esta ocasión, la empresa abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar una persona para desempeñarse en el área de Áreas Públicas.
La vacante
El puesto está orientado a tareas vinculadas con el mantenimiento y limpieza de espacios, por lo que se valorará especialmente la atención a los detalles y la predisposición para trabajar en equipo.
La incorporación será inmediata y bajo modalidad eventual. Además, la propuesta contempla la posibilidad de adquirir experiencia y desarrollarse dentro de la organización.
Requisitos
Para participar de la búsqueda es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener secundaria completa.
- Contar con experiencia previa en tareas de limpieza y mantenimiento de espacios. Este requisito es deseable, pero no excluyente.
- Tener disponibilidad horaria full time.
- Contar con buena predisposición para el trabajo en equipo.
- Tener atención a los detalles.
Cómo postularse
Las personas interesadas en la oferta laboral deberán enviar su CV por correo electrónico a: seleccion@grupohuentala.com.ar
En el asunto del mensaje deberán colocar: Áreas Públicas