Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa hotelera suma personal de limpieza con incorporación inmediata y pocos requisitos

Empresa que reúne distintos hoteles, gastronómicos y espacios de entretenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Grupo Huentala es un grupo empresarial de origen mendocino que reúne distintas unidades de negocio vinculadas con la hotelería, gastronomía, vitivinicultura y entretenimiento.

Entre sus principales establecimientos se encuentran Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel Mendoza, Curio Collection by Hilton. Los tres están ubicados en el centro de la Ciudad de Mendoza y forman parte de un mismo distrito de hotelería, gastronomía, arte y vino.

En esta ocasión, la empresa abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar una persona para desempeñarse en el área de Áreas Públicas.

La vacante

El puesto está orientado a tareas vinculadas con el mantenimiento y limpieza de espacios, por lo que se valorará especialmente la atención a los detalles y la predisposición para trabajar en equipo.

La incorporación será inmediata y bajo modalidad eventual. Además, la propuesta contempla la posibilidad de adquirir experiencia y desarrollarse dentro de la organización.

Requisitos

Para participar de la búsqueda es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener secundaria completa.

completa. Contar con experiencia previa en tareas de limpieza y mantenimiento de espacios. Este requisito es deseable, pero no excluyente.

previa en tareas de limpieza y mantenimiento de espacios. Este requisito es deseable, pero Tener disponibilidad horaria full time.

horaria full time. Contar con buena predisposición para el trabajo en equipo.

para el en equipo. Tener atención a los detalles.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la oferta laboral deberán enviar su CV por correo electrónico a: seleccion@grupohuentala.com.ar

En el asunto del mensaje deberán colocar: Áreas Públicas