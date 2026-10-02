Oportunidad de empleo en Mendoza: salón de eventos suma personal de limpieza con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: salón de eventos suma personal de limpieza con pocos requisitos

Mendoza

Salón de eventos mendocino abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Ave del Paraíso es un salón de eventos ubicado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, donde se realizan celebraciones y eventos sociales.

El establecimiento se encuentra en Los Guindos 7313 y cuenta con instalaciones destinadas a este tipo de encuentros.

De cara a la temporada alta, el salón publicó una oportunidad de empleo  para sumar trabajadores a su equipo.

Vacante

La búsqueda está dirigida a una señora de mantenimiento de baños y bachera.

La propuesta es para trabajar durante la temporada alta y requiere disponibilidad los fines de semana durante la tarde y la noche.

Requisitos

Entre las características que se valorarán para ocupar el puesto se encuentran:

  • Responsabilidad y compromiso.
  • Honestidad y compañerismo.
  • Disponibilidad los fines de semana por la tarde y noche.
  • Atención al detalle.
  • Conocimientos de higiene y seguridad.
  • Buen trato con los clientes.
  • Experiencia previa o conocimientos relacionados con las tareas.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la búsqueda laboral deben enviar su CV junto a la remuneración pretendida por hora al correo: avedelparaiso.salonmza@gmail.com

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