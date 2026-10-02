Oportunidad de empleo en Mendoza: salón de eventos suma personal de limpieza con pocos requisitos

Salón de eventos mendocino abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Ave del Paraíso es un salón de eventos ubicado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, donde se realizan celebraciones y eventos sociales.
El establecimiento se encuentra en Los Guindos 7313 y cuenta con instalaciones destinadas a este tipo de encuentros.
De cara a la temporada alta, el salón publicó una oportunidad de empleo para sumar trabajadores a su equipo.
Vacante
La búsqueda está dirigida a una señora de mantenimiento de baños y bachera.
La propuesta es para trabajar durante la temporada alta y requiere disponibilidad los fines de semana durante la tarde y la noche.
Requisitos
Entre las características que se valorarán para ocupar el puesto se encuentran:
- Responsabilidad y compromiso.
- Honestidad y compañerismo.
- Disponibilidad los fines de semana por la tarde y noche.
- Atención al detalle.
- Conocimientos de higiene y seguridad.
- Buen trato con los clientes.
- Experiencia previa o conocimientos relacionados con las tareas.
Cómo postularse
Las personas interesadas en la búsqueda laboral deben enviar su CV junto a la remuneración pretendida por hora al correo: avedelparaiso.salonmza@gmail.com