Oportunidad de empleo en Mendoza: salón de eventos suma personal de limpieza con pocos requisitos

Salón de eventos mendocino abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Ave del Paraíso es un salón de eventos ubicado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, donde se realizan celebraciones y eventos sociales.

El establecimiento se encuentra en Los Guindos 7313 y cuenta con instalaciones destinadas a este tipo de encuentros.

De cara a la temporada alta, el salón publicó una oportunidad de empleo para sumar trabajadores a su equipo.

Vacante

La búsqueda está dirigida a una señora de mantenimiento de baños y bachera.

La propuesta es para trabajar durante la temporada alta y requiere disponibilidad los fines de semana durante la tarde y la noche.

Requisitos

Entre las características que se valorarán para ocupar el puesto se encuentran:

Responsabilidad y compromiso.

y compromiso. Honestidad y compañerismo.

Disponibilidad los fines de semana por la tarde y noche.

los fines de semana por la tarde y noche. Atención al detalle.

al detalle. Conocimientos de higiene y seguridad.

de higiene y seguridad. Buen trato con los clientes.

con los clientes. Experiencia previa o conocimientos relacionados con las tareas.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la búsqueda laboral deben enviar su CV junto a la remuneración pretendida por hora al correo: avedelparaiso.salonmza@gmail.com