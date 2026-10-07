Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de transporte público busca chofer de colectivo

Reconocida empresa de transporte público abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Empresa Maipú es una de las empresas que presta el servicio de transporte público de pasajeros en Mendoza.

La compañía opera los grupos 200 y 800 dentro del sistema de transporte urbano provincial y cuenta con recorridos en distintos puntos del Gran Mendoza.

La vacante

En esta ocasión, la empresa abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar un chofer de colectivo para trabajar en Mendoza.

De acuerdo con la convocatoria la persona seleccionada deberá contar con disponibilidad para realizar una capacitación en coche escuela.

Requisitos

Para postularse al puesto de chofer, se solicita:

Tener entre 25 y 35 años.

Contar con licencia de conducir profesional D3 vigente.

D3 vigente. Tener experiencia en manejo de vehículos.

en manejo de vehículos. Demostrar responsabilidad y puntualidad.

y puntualidad. Contar con buen trato interpersonal.

interpersonal. Tener disponibilidad para realizar la capacitación en coche escuela.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la vacante de trabajo podrán realizar la postulación llenando el formulario disponible en el siguiente link: