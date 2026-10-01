Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento busca personal de limpieza con pocos requisitos

Reconocido complejo de entretenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Arena Maipú es un complejo de entretenimiento ubicado en el departamento de Maipú que reúne distintas propuestas, entre ellas casino, hotel, gastronomía, espectáculos y eventos. Además, el predio cuenta con el estadio Arena Maipú y otros servicios vinculados a la actividad turística y recreativa.
En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajado en el área de limpieza.
Requisitos
- Secundario completo.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
- Marcada orientación al servicio.
- Residir en zonas cercanas al complejo.
Cómo postularse
Quienes estén interesados en la vacante deberán enviar su currículum vitae a busquedas@arenamaipu.com.ar.
Es importante colocar en el asunto del correo: “OFICIAL DE LIMPIEZA EV”.