Este domingo habrá cambios en la circulación del Metrotranvía. La Sociedad de Transporte de Mendoza informó cómo funcionará el servicio y cuáles serán los horarios de los últimos recorridos.

El Metrotranvía de Mendoza tendrá modificaciones este domingo 22 de noviembre debido a la Maratón Nocturna que se realizará en la capital.

Según informó la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), las últimas frecuencias saldrán antes del horario habitual y el servicio no volverá a funcionar hasta el lunes.

El último servicio desde la estación Gutiérrez partirá a las 19.40 horas, mientras que desde la estación Avellaneda la última salida será a las 20.29 horas.

De esta manera, una vez cumplidos esos recorridos, el Metrotranvía dejará de prestar servicio durante el resto del domingo. La prestación se restablecerá con normalidad el lunes 23 de noviembre.

La modificación fue dispuesta en el marco del operativo previsto por la actividad deportiva y fue comunicada por la STM a través de sus canales oficiales.