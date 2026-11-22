La mujer, de 27 años, rodó entre 15 y 20 metros y sufrió una fractura de tabique, una luxación de hombro y golpes en el rostro, entre otras lesiones. Fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Una mujer de 27 años sufrió una caída mientras se encontraba en el Cerro Arco, en Las Heras, y debió ser trasladada al Hospital Lagomaggiore.

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 19.45 horas, cuando personal policial recibió un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre una mujer accidentada en el cerro.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía y de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) constataron que la mujer, identificada como S. S., de 27 años, había rodado entre 15 y 20 metros y presentaba varias lesiones.

La joven recibió asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El médico que la atendió diagnosticó politraumatismos leves, fractura de tabique, luxación de hombro, golpes en el maxilar y una herida cortante en uno de sus brazos.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore para continuar con la atención médica.