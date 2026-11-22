El pronóstico anticipa inestabilidad y precipitaciones en el inicio de la semana despues de unas jornadas de buen tiempo.

Después de un domingo con temperaturas agradables, el calor volverá durante la semana en Mendoza. Además, el pronóstico anticipa tormentas.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la semana comenzará con nubosidad variable y vientos moderados del sector sur. La inestabilidad también podría continuar durante el martes, principalmente en el sur provincial.

A qué hora vuelven las tormentas a Mendoza

Este lunes se presentará con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura.

Hacia la noche se espera un cambio en las condiciones del tiempo, con probabilidad de tormentas.

La máxima llegará a los 32°C y la mínima será de 19°C.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes 24 de noviembre se espera una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura.

La inestabilidad volverá a intensificarse hacia la noche, cuando se pronostican tormentas en el sur provincial.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 26°C y la mínima se ubicará en 19°C.