Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en las inmediaciones del Camping El Pinar. La víctima aún no fue identificada y el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Un hombre fue encontrado sin vida este domingo en un zanjón ubicado en la intersección de las calles Aristóbulo del Valle y Cacique Guaymallén, en Las Heras.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y, según las primeras observaciones, llevaría varios días en el lugar.

El procedimiento comenzó luego de que una mujer llamara a la línea de emergencias. La persona había observado el cuerpo cuando se retiraba del Camping El Pinar y dio aviso a las autoridades.

Al llegar, los efectivos policiales solicitaron la intervención de Bomberos para retirar el cuerpo del zanjón.

En el lugar también trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID), que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Por el momento, la identidad del hombre no fue establecida.