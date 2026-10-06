Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa transporte de pasajeros busca conductores

Reconocida empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Autotransportes Andesmar es una empresa mendocina dedicada principalmente al transporte de pasajeros de larga distancia y forma parte del Grupo Andesmar, que también desarrolla actividades vinculadas con la logística y el transporte.
En esta ocasión, la compañía abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal y ampliar su equipo de conductores en Mendoza.
Vacante
La búsqueda apunta a incorporar personas para el área de conducción de transporte de larga distancia.
Requisitos
- Residir en Mendoza.
- Tener licencia D3 interjurisdiccional vigente.
- Contar con experiencia en transporte de pasajeros fuera de la provincia.
- Tener experiencia en la conducción de unidades de piso elevado o doble piso.
- Contar con experiencia en vehículos Scania y/o Mercedes.
Cómo postularse
Las personas interesadas en la vacante de trabajo pueden enviar su CV por WhatsApp al 261 753-4264.