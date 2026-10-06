Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa transporte de pasajeros busca conductores

Reconocida empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Autotransportes Andesmar es una empresa mendocina dedicada principalmente al transporte de pasajeros de larga distancia y forma parte del Grupo Andesmar, que también desarrolla actividades vinculadas con la logística y el transporte.

En esta ocasión, la compañía abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal y ampliar su equipo de conductores en Mendoza.

Vacante

La búsqueda apunta a incorporar personas para el área de conducción de transporte de larga distancia.

Requisitos

Residir en Mendoza.

Tener licencia D3 interjurisdiccional vigente.

D3 interjurisdiccional vigente. Contar con experiencia en transporte de pasajeros fuera de la provincia.

en transporte de pasajeros fuera de la provincia. Tener experiencia en la conducción de unidades de piso elevado o doble piso.

de unidades de piso elevado o doble piso. Contar con experiencia en vehículos Scania y/o Mercedes.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la vacante de trabajo pueden enviar su CV por WhatsApp al 261 753-4264.