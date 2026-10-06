Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa transporte de pasajeros busca conductores

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa transporte de pasajeros busca conductores

Mendoza

Reconocida empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Autotransportes Andesmar es una empresa mendocina dedicada principalmente al transporte de pasajeros de larga distancia y forma parte del Grupo Andesmar, que también desarrolla actividades vinculadas con la logística y el transporte.

En esta ocasión, la compañía abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal y ampliar su equipo de conductores en Mendoza.

Vacante

La búsqueda apunta a incorporar personas para el área de conducción de transporte de larga distancia. 

Requisitos

  • Residir en Mendoza.
  • Tener licencia D3 interjurisdiccional vigente.
  • Contar con experiencia en transporte de pasajeros fuera de la provincia.
  • Tener experiencia en la conducción de unidades de piso elevado o doble piso.
  • Contar con experiencia en vehículos Scania y/o Mercedes.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la vacante de trabajo pueden enviar su CV por WhatsApp al 261 753-4264.

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