Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa constructora suma personal en distintas áreas

Empresa mendocina dedicada a la construcción una nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Vakfi Construcciones es una empresa constructora que desarrolla actividades relacionadas con el rubro de la construcción.

En esta oportunidad abrió varias oportunidades de empleo para ampliar su equipo de trabajo.

Metalúrgico

La empresa abrió una vacante para incorporar un metalúrgico a su equipo.

La convocatoria está dirigida a personas con conocimientos y experiencia en tareas relacionadas con la metalurgia y los trabajos propios de este oficio dentro del ámbito de la construcción.

Electricista

Otra de las oportunidades laborales disponibles es para el puesto de electricista.

El objetivo es sumar una persona con conocimientos en instalaciones y trabajos eléctricos, para desempeñarse en tareas vinculadas a la actividad de la empresa constructora.

Carpintero

La tercera búsqueda laboral corresponde al puesto de carpintero.

La convocatoria está destinada a trabajadores con conocimientos en tareas de carpintería y experiencia en trabajos relacionados con el rubro de la construcción.

Cómo postular

Las personas interesadas en alguna de las vacantes laborales deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: vakfirrhh@gmail.com

Es importante indicar en el mensaje el puesto al que se desea postular: metalúrgico, electricista o carpintero.

También se difundió un número de contacto para quienes necesiten realizar consultas sobre la convocatoria: 2617126334.