Mendoza: suspenden las clases presenciales para el turno tarde en estas zonas este miércoles 22 de julio

La medida alcanza al turno tarde de las escuelas de todos los niveles y modalidades de esta localidad.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles 22 de julio continuará la suspensión de las clases presenciales durante el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Uspallata, en Las Heras.

La decisión fue tomada debido a las intensas nevadas y lluvias registradas en la zona, además de las dificultades para transitar por los caminos de acceso a las instituciones educativas. La medida se adoptó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

Ante esta situación, los estudiantes deberán continuar con sus actividades escolares de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Desde la DGE aclararon que en el resto de la provincia de Mendoza las clases se desarrollarán con total normalidad.