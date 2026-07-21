Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de transporte busca pintor, gomero y oficial de climatización

Empresa vinculada al sector de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal en varias áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

Iselín es una empresa vinculada al sector del transporte y cuenta con un equipo de mantenimiento encargado de realizar diferentes tareas para garantizar el correcto funcionamiento de sus unidades.

En esta ocasión, la firma abrió una oportunidad de empleo para sumar nuevos trabajadores a su equipo de trabajo.

Oportunidad de empleo para pintor

Uno de los puestos disponibles es para pintor, destinado a tareas relacionadas con el mantenimiento y la pintura de vehículos.

Requisitos

Contar con secundario completo, requisito excluyente.

completo, Tener una experiencia comprobable de al menos 3 años en pintura de vehículos de gran porte, maquinaria pesada o flota.

comprobable de al menos 3 años en pintura de vehículos de gran porte, maquinaria pesada o flota. Tener entre 30 y 35 años.

Oportunidad de empleo para gomero

La segunda búsqueda corresponde al puesto de gomero, para incorporarse al equipo de mantenimiento de la empresa.

Requisitos

Contar con secundario completo, preferentemente realizado en una escuela técnica.

preferentemente realizado en una escuela técnica. Acreditar una experiencia comprobable de al menos un año en tareas de gomería, preferentemente vinculadas con carga pesada.

comprobable de al menos un año en tareas de gomería, preferentemente vinculadas con carga pesada. Tener entre 25 y 35 años.

Oportunidad de empleo para oficial de climatización

La empresa también busca incorporar un oficial de climatización.

Requisitos

Contar con secundario completo . Se valorará especialmente la formación en una escuela técnica.

. Se valorará especialmente la formación en una escuela técnica. Tener una experiencia mínima de 5 años en mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado de buses de media y larga distancia.

en mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado de buses de media y larga distancia. Poseer conocimientos en diagnóstico, reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de climatización.

en diagnóstico, reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de climatización. Tener entre 30 y 40 años.

Cómo postular

Las personas que quieran participar de alguna de estas búsquedas laborales deberán enviar su CV por correo electrónico a:

incorporaciones.iselin@gmail.com

En el asunto del mensaje se deberá indicar claramente el puesto al que se desea postular: