Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de cotillón suma personal con o sin experiencia

La reconocida cadena de cotillón abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal con o sin experiencia. Conocé los requisitos y cómo postular.
Bon Cotillón, una empresa dedicada a la venta de artículos de cotillón, decoración y productos para fiestas, lanzó una nueva oportunidad de empleo para incorporar trabajadores a su sucursal de la Ciudad de Mendoza.
La empresa informó que no es indispensable contar con experiencia previa.
Acerca del puesto de trabajo
El cargo a cubrir es para atención al público, con modalidad de trabajo de media jornada.
Requisitos
Según la publicación difundida por Bon Cotillón, la búsqueda laboral contempla los siguientes puntos:
- Hombres y mujeres.
- Con o sin experiencia.
- Disponibilidad para trabajar en turno mañana o tarde.
- Interés por desempeñarse en atención al cliente.
Cómo postular
Las personas interesadas en participar de la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a staffibonglamour@gmail.com.