Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de cotillón suma personal con o sin experiencia

La reconocida cadena de cotillón abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal con o sin experiencia. Conocé los requisitos y cómo postular.

Bon Cotillón, una empresa dedicada a la venta de artículos de cotillón, decoración y productos para fiestas, lanzó una nueva oportunidad de empleo para incorporar trabajadores a su sucursal de la Ciudad de Mendoza.

La empresa informó que no es indispensable contar con experiencia previa.

Acerca del puesto de trabajo

El cargo a cubrir es para atención al público, con modalidad de trabajo de media jornada.

Requisitos

Según la publicación difundida por Bon Cotillón, la búsqueda laboral contempla los siguientes puntos:

Hombres y mujeres.

Con o sin experiencia.

Disponibilidad para trabajar en turno mañana o tarde.

para trabajar en turno mañana o tarde. Interés por desempeñarse en atención al cliente.

Cómo postular

Las personas interesadas en participar de la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a staffibonglamour@gmail.com.