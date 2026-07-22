“Hay gente sin número, sin poder retirar los medicamentos y hasta con la receta vencida”: pacientes indignados reclaman en el Hospital Central

Personas que necesitan tratamientos para enfermedades crónicas aseguran que deben llegar de madrugada para intentar conseguir un número. Afirman que muchos se quedan sin medicación y que algunas recetas llegan a vencerse.

Pacientes y familiares que concurren al Hospital Central de Mendoza expresaron su malestar por las dificultades que atraviesan para retirar medicamentos gratuitos. Según denunciaron, desde hace varias semanas el principal problema está relacionado con la falta de turnos y números disponibles para acceder a la farmacia del centro de salud.

La situación afecta especialmente a personas que necesitan medicación de manera permanente. Entre los pacientes que esperan ser atendidos hay personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y otras patologías que requieren tratamientos continuos.

Uno de los hombres que se encontraba en el lugar contó que lleva dos meses intentando retirar los medicamentos y que, pese a llegar temprano, no logra evitar las largas filas. Aseguró que durante este período se encontró con numerosas personas que no pudieron retirar sus tratamientos por falta de números. “Ha habido mucha gente sin número, mucha gente sin poder retirar los medicamentos y hasta se les ha vencido la receta“, afirmó.

La cantidad de números disponibles también se convirtió en otro de los reclamos. El paciente explicó que durante la espera recibieron distintas versiones sobre la cantidad de turnos que quedaban disponibles. “Más temprano salió un personal de seguridad diciéndonos que 70 números habían quedado, después 80 números, después 150 números. O sea, no hay correlación con los números, con la gente que hay adentro, ni tanto con la gente que está afuera”, sostuvo.

Ante esta situación, aseguró que los pacientes se ven obligados a llegar durante la madrugada para intentar conseguir un lugar. “Nosotros tenemos que venir acá a las cuatro de la mañana a hacer fila o quedarnos a dormir afuera, corriendo riesgo de enfermarnos o que nos roben”, manifestó.

Según contó, necesita conseguir insulina, pastillas y tiras para controlar la glucosa para su pareja. Sin embargo, afirmó que el mes pasado solamente pudo acceder a una parte del tratamiento. “El mes pasado vine tanto para esta fecha, me dieron ni siquiera la mitad. Me dieron pastillas nada más. La insulina no me la dieron, las tiras no me las dieron”, relató.

Otra mujer contó las dificultades que atraviesa su familia para conseguir los medicamentos que necesita su yerno, quien tiene una enfermedad cardíaca y fue sometido a tres operaciones del corazón. “Él ya lleva tres operaciones al corazón y está muy delicado. No le puede faltar ni un día la medicación y hace tiempo que no la hemos conseguido“, explicó.

La mujer relató que el paciente necesita recibir los medicamentos todos los meses y que, debido a su estado de salud, ella o su hija deben encargarse de realizar el trámite. “Él es un enfermo crónico de corazón, no puede ni trabajar, tiene un problema serio. Él tiene que venir todos los meses a retirar la medicación que el hospital le da, que es la que debe tomar de por vida”, contó.

La mujer aseguró que habitualmente deben llegar temprano, conseguir un número y luego esperar varias horas para ser atendidos. “Nos dan un número, nos llaman, esperamos tres horas, cuatro, dos, depende del día. Y nos vamos con la medicación que hay. A veces está todo, a veces no, no importa, pero algo te ayuda para que sigamos”, relató.

Otra de las pacientes que esperaba ser atendida aseguró que su receta venció el 14 de julio y que, desde entonces, intentó conseguir un turno en diferentes horarios.

La mujer explicó que debe tomar 17 medicamentos y que algunos son fundamentales para su tratamiento. Además, afirmó que no cuenta con los recursos económicos suficientes para comprar toda la medicación. “Yo tomo 17 remedios. La principal, que es la hidroxicloroquina y todo eso, no me lo dan porque el Gobierno no da metotrexato y no puedo comprar. Es un montón de remedios y es poca la plata que tengo”, sostuvo.

Al igual que otros pacientes, aseguró que llegar temprano tampoco garantiza conseguir un número. “Venimos acá a las seis de la mañana y nos salen con que no hay números. Y somos muchísima gente. Ahora nos dicen que vengamos a las cuatro de la mañana”, contó.

La mujer cuestionó la posibilidad de tener que permanecer durante horas a la intemperie para intentar conseguir un turno. “Yo a las cuatro de la mañana no puedo pasar frío. No tengo para un remis y no voy a correr, digo, a las cuatro de la mañana”, manifestó.

Frente a la falta de turnos y las dificultades para acceder a los tratamientos, los pacientes reclamaron que se les otorgue una alternativa para poder retirar la medicación en otro centro de salud. “Lo que pedimos es que pongan a una persona que nos dé un papel firmado, sellado, para ir y retirar la medicación a otro hospital. Pero ni siquiera eso nos quieren dar”, reclamó una de las mujeres.

Y agregó: “No nos dan turno, no nos dan remedio. Bueno, que nos den ese papel. No estamos pidiendo algo que no nos corresponde. No podemos estar sin medicación”.